Songül Öden estetik pişmanlığını anlattı! Şeytana uydum dedi ortalık yıkıldı
Ünlü oyuncu Songül Öden, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Öden, 'Şeytana uyup botoks yaptırdım' sözüyle de estetik pişmanlığını dile getirdi.
Başarılı oyuncu Songül Öden, İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programına katıldı. Öden, özel hayatı ve televizyon sektörü hakkında açıklamalarda bulundu.
"Şeytana uydum": 2005-2007 yılları arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol aldığı Gümüş dizisiyle şöhret basamaklarını tırmanan Songül Öden, estetik pişmanlığını dile getiren oyuncu, "Şeytana uyup botoks yaptırdım" ifadelerini kullandı.
İşte ünlü oyuncu Songül Öden'in konuşmasından öne çıkan satır başları: "Burnum kemikli olduğu için 19’unda ameliyat olmak istedim. Ailem izin vermedi. ‘Nefes alamıyorum’ diye tutturdum.
Paramın yettiği bir doktora ameliyat oldum. Esas şimdi nefes alamıyorum. Kıkırdaklarımı almış. Burnum yassılaştı, üzerine 2 kez daha ameliyat geçirdim. Kulaktan kıkırdak alıp taktılar.