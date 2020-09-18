Songül Karlı'ya oğlu isyan etti sosyal medyada olay oldu! Hep bir yerlerin...
47 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın oğlunun annesine söyledikleri sosyal medyada olay oldu.
Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçmişti. Karlı, söz ve müziği Bülent Atıcı'ya ait "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" adlı şarkıya klip çekti. Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlenmişti.
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Klip çekiminde ünlü şarkıcının dört ayrı kıyafet giymesi ve derin göğüs dekolteli mini elbisesi dikkat çekmişti.
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Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için “Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu” dedi.
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Karlı, bikinili fotoğrafına oğlunun da tepki gösterdiğini söyledi; “Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!”
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