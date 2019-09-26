Songül Karlı'nın son hali şaşırttı bir anda bambaşka birine dönüştü
Sunduğu evlilik programının yayından kaldırılmasının ardından şarkıcılık mesleğine geri dönen Songül Karlı, yeni imajına takipçileriyle birlikte karar verdi.
Şu sıralar ekranlardan uzak kalan Songül Karlı, yaptığı bir paylaşımla takipçilerini ikiye böldü. 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu, gittiği bir kuaförde iki yeni farklı saç stili deneyerek hangisinde karar kılacağını takipçilerine sordu.
Karlı, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “Sizce hangisi? Yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız benim için önemli…” sorusunu sordu. Yorumları dikkate alan ünlü isim, sarı saçta karar kıldığını duyurdu.
Peki Songül Karlı kimdir?
Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Songül Kargu’dur. Aslen Tokatlıdır. Türk halk müziği sanatçısı, TV sunucusudur. İlk albümü Derman Sendedir ile 1991 yılında dinleyicileriyle buluştu.
Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı.