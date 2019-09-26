Songül Karlı'nın son hali şaşırttı bir anda bambaşka birine dönüştü

Şu sıralar ekranlardan uzak kalan Songül Karlı, yaptığı bir paylaşımla takipçilerini ikiye böldü. 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu, gittiği bir kuaförde iki yeni farklı saç stili deneyerek hangisinde karar kılacağını takipçilerine sordu.