Songül Karlı'nın ilk eşinden oğlu yıllar sonra ortaya çıktı son hali görenleri şaşırttı

Son olarak geçtiğimiz yıl Beyaz TV'de program yapan Songül Karlı, muhabirlerin yanına gelmesiyle, "Oğlumla alışverişe çıktık. Efe artık küçük çocuk değil. Kocaman bir adam oldu. Artık her yere Efe'ye gidiyorum" açıklamasında bulundu.