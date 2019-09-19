Songül Karlı'nın ilk eşinden oğlu yıllar sonra ortaya çıktı son hali görenleri şaşırttı
Songül Karlı'nın 2005 yılında evlendiği ve 3 yıl evli kaldığı Baykal Gümüş'ten olan oğlu Efe Furkan Gümüş, annesiyle birlikte alışveriş yaparken görüntülendi.
Songül Karlı'nın magazin gündeminden uzak tutmaya çalıştığı oğlu Efe Furkan, kocaman oldu. Geçtiğimiz gün bir AVM'de oğlu ve arkadaşı ile birlikte görüntülenen Karlı, Efe Furkan'ın değişimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Son olarak geçtiğimiz yıl Beyaz TV'de program yapan Songül Karlı, muhabirlerin yanına gelmesiyle, "Oğlumla alışverişe çıktık. Efe artık küçük çocuk değil. Kocaman bir adam oldu. Artık her yere Efe'ye gidiyorum" açıklamasında bulundu.
Peki Songül Karlı kimdir?
Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Songül Kargu’dur. Aslen Tokatlıdır. Türk halk müziği sanatçısı, TV sunucusudur. İlk albümü Derman Sendedir ile 1991 yılında dinleyicileriyle buluştu.
Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı.