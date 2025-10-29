Songül Karlı'dan muhteşem değişim! Estetik iddiaları gündemde...
Sosyal medyada paylaştığı yeni pozla gündeme gelen Songül Karlı, estetik iddialarını yeniden alevlendirdi. Ünlü sanatçının kıvrımlarını ön plana çıkaran karesi binlerce yorum alırken, takipçiler arasında "doğallık mı, estetik mi?" tartışması başladı.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son dönemde estetik iddialarıyla sık sık adından söz ettirirken, bu kez sosyal medyada paylaştığı boydan pozla gündeme geldi. Kıvrımlarını vurgulayan elbisesiyle objektif karşısına geçen Karlı'nın yeni pozu, kısa sürede binlerce yorum aldı.
"DÖRDÜNCÜ OPERASYON YOLDA" AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU
Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi üç kez küçülttürdüm. Dördüncü operasyon da yolda." sözleriyle gündeme gelen Songül Karlı, o günden bu yana estetik iddialarının odağında yer alıyor.
TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞMURU
Ünlü sanatçının son paylaşımı kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı takipçileri Karlı'nın yeni halini "çok zarif" bulurken, bazıları ise "artık tanınmaz hale geldi" yorumlarında bulundu.
Özellikle vücut hatlarındaki belirgin değişim dikkat çekti. Bazı takipçileri ise, "Kalçanı da mı estetik yaptırdın?" yorumlarında bulundu.