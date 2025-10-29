Songül Karlı'dan muhteşem değişim! Estetik iddiaları gündemde...

"DÖRDÜNCÜ OPERASYON YOLDA" AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi üç kez küçülttürdüm. Dördüncü operasyon da yolda." sözleriyle gündeme gelen Songül Karlı, o günden bu yana estetik iddialarının odağında yer alıyor.