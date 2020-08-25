Songül Karlı mini göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi yeni klibi için giydi
Songül Karlı, yeni klibi için kamera karşısına geçti, süper minisi ve göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.
Şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. Karlı, söz ve müziği Bülent Atıcı'ya ait "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" adlı şarkıya klip çekti. Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.
Önceki gün gerçekleşen klip çekiminde ünlü şarkıcı, dört ayrı kıyafet giydi. Klip çekiminde tercih ettiği derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Songül Karlı, göz doldurdu.
Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.
Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, konu hakkında "Az bir süre kaldı. Müge Anlı'nın programında her şeyi tek tek anlatacağım" diyerek konu hakkında konuşmaktan kaçındı.