Songül Karlı imaj değiştirdi yeni haline beğeni yağdı yeniden ekranlara dönüyor
Yeniden ekranlara döneceği konuşulan Songül Karlı, yeni programı için imajını yeniledi. Karlı'ya beğeni yağdı.
Son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Songül Karlı, bu kez imaj değiştirdi. Önce eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmasıyla adından söz ettiren ardından Instagram pozları sosyal medyayı karıştıran Karlı, son olarak yeniden ekranlara dönmeye karar verdi.
Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen ve sevenlerine müjdeli haberi duyuran Karlı, yeniden ekranlara dönmek için tam gaz çalışıyor. Ekranlara yeni imajıyla çıkmak isteyen Karlı'nın son hamlesi ise hem saçını hem de kaşını değiştirmek oldu.
Songül Karlı, yeni programının hazırlıklarına başlarken imaj değişikliğine de gitti. Saçının ve kaşının rengini değiştiren Karlı, o anları sosyal medya hesabından takipçiler ile paylaştı.
Karlı'nın yeni imajı büyük beğeni toplarken bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Hangi yeni imaj' ve 'Nerede yeni imaj?' gibi yorumlarda bulundu.