Songül Karlı imaj değiştirdi yeni haline beğeni yağdı yeniden ekranlara dönüyor

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen ve sevenlerine müjdeli haberi duyuran Karlı, yeniden ekranlara dönmek için tam gaz çalışıyor. Ekranlara yeni imajıyla çıkmak isteyen Karlı'nın son hamlesi ise hem saçını hem de kaşını değiştirmek oldu.