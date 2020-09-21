Songül Karlı 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunun son halini paylaştı

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" ifadelerini kullanmıştı.