Songül Karlı 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunun son halini paylaştı
Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek kendisine tepki gösteren 14 yaşındaki oğlunun son halini paylaştı.
Songül Karlı, önceki gün yeni yaşını menajer Kemal Aslan'ın Etiler'deki ofisinde kutladı. Bikinili pozlarıyla konuşulan Karlı, oğlu Efe'nin pozlarından dolayı kendisine sitem ettiğini söylemişti.
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Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Karlı'nın bu sözlerinin ardından oğlu merak konusu olmuştu.
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Songül Karlı bu açıklamasıyla gündem olunca sosyal medya hesabından 14 yaşındaki oğlunu paylaştı.
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