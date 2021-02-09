Songül Karlı fena frikik verdi umursamadı bir de inadına paylaştı
Taytlı pozu, süper mini elbisesi derken Songül Karlı, sosyal medyada fena frikik verdi. Bir de inadına paylaştı.
Zor günler yaşayan Songül Karlı, eski eşi tarafından dolandırıldığı ve 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' dediği zamanları unutmak için kendisini spora verdi. Eski eşinden hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Karlı, şimdilerde gönlünce yaşıyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri Songül Karlı, bu sıralar kendisini sporla oyalıyor. Spor yaptığı anları da sosyal medyada paylaşıyor. Fakat bazı paylaşımları çok da tepki alıyor.
Mesela geçtiğimiz günlerde Karlı, koşu bandındaki bir halini paylaştı. Taytlı pozu dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.
Ardından ise Instagram'da yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı resmen salladı.