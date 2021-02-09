Songül Karlı fena frikik verdi umursamadı bir de inadına paylaştı

Zor günler yaşayan Songül Karlı, eski eşi tarafından dolandırıldığı ve 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' dediği zamanları unutmak için kendisini spora verdi. Eski eşinden hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Karlı, şimdilerde gönlünce yaşıyor.