Songül Karlı estetikle göğüslerini küçültmek istiyordu son hali görenleri şoke etti
Songül Karlı yine bir estetik haberiyle gündemde... Göğüslerini küçültmek istediğini söylemişti son hali görenleri şaşırttı.
Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Songül Karlı, yine takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir detayla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde de takipçilerinin dikkati sayesinde zor günler yaşayan Karlı, spor yaptığı anlarla olay yaratmıştı.
Spor yaptığı anları Instagram hesabında paylaşmak isteyen Karlı, sütyensiz haliyle paylaştı. Durum böyle olunca göğüs uçları göründü. Takipçileri ise hemen Karlı'yı uyardı fakat hiç beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kaldılar.
Songül Karlı, takipçilerinden gelen uyarıları ve tepkileri kale almadı. Hatta inadına aynı şekilde bir paylaşım daha yapıp ''Ne kadar sorun yaptınız alın o zaman'' yazdı.
Takipçileri, Songül Karlı'nın bu tepkisine çok şaşırdı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Ali Eyüpoğlu'nun sunduğu Magazin Noteri'nde ise Karlı, o fotoğraflarının nedenini açıkladı. Karlı, açıklamasında şunları söyledi:
"Benim yaptığımı herkes yapıyor; mankenler, oyuncular... Ben zaten iki senedir spor yapıyorum.''