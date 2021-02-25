Songül Karlı estetikle göğüslerini küçültmek istiyordu son hali görenleri şoke etti

Takipçileri, Songül Karlı'nın bu tepkisine çok şaşırdı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Ali Eyüpoğlu'nun sunduğu Magazin Noteri'nde ise Karlı, o fotoğraflarının nedenini açıkladı. Karlı, açıklamasında şunları söyledi:

"Benim yaptığımı herkes yapıyor; mankenler, oyuncular... Ben zaten iki senedir spor yapıyorum.''