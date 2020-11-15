Soner Sarıkabadayı eşi için kesenin ağzını açtı! Aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, beş yıldır aşk yaşadığı Madelein Lopez Camelo için doğum sonrası kesenin ağzını açtı.
Soner Sarıkabadayı, 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Madelein Lopez Camelo ile geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Ünlü şarkıcı, 2015 Miss Kolombiya güzeli sevgilisi ile aile arasında yapılan 10 kişilik törenle nikah masasına oturmuştu.
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Sarıkabadayı ve Camelo çiftinin oğulları Hasan Matias 7 Ekim’de dünyaya geldi.
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Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı eşine de art arda jestler yaptı.
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Lopez’e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL’lik otomobili hediye etti.
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