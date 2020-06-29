Soner Sarıkabadayı baba oluyor nişanlısı Camelo Lopez 6 aylık hamile
Soner Sarıkabadayı, nişanlısı Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile evlilik yolunda ilerliyor. Nişanlısı Lopez, 6 aylık hamile, Sarıkabadayı, baba olmaya hazırlanıyor.
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sarıkabadayı, Camelo Lopez ile geçtiğimiz şubat ayında aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı.
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Ne zaman evleneceği merak konusu olan çiftten sürpriz bir haber geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre, Soner Sarıkabadayı'nın nişanlısı Camelo Lopez'in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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Hamilelik haberini alan çiftin, yakın zamanda nikah masasına oturacağı ortaya çıktı.
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Peki, baba olmaya hazırlanan Soner Sarıkabadayı kimdir?
Soner Sarıkabadayı, 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. 4 yaşına kadar Kahramanmaraş'ta yaşayan Soner Sarıkabadayı, daha sonra ailesi ile Mersin'e yerleşmiştir.
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