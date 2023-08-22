Söndürülemiyor! Yunanistan'daki orman yangını Türk köylerine de ulaştı
Komşu Yunanistan'ın alevlerle mücadelesi sürüyor. Yangınlar 3. günde geniş alana yayıldı. Çok sayıda kişi tahliye edildi. 200'den fazla itfaiyeci alevlere müdahale ederken, yangın Türklerin yoğunlukta olduğu köylere ulaştı.
Komşu Yunanistan'da başlayan orman yangını söndürülemedi. 60'tan fazla noktada alevlerle mücadele ediliyor. Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde, çok sayıda yerleşim birimi boşaltıldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin göçmen olduğu tahmin ediliyor.
Diğer yandan Dedeağaç'taki devlet hastanesi de tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. Şiddetli rüzgar alevlerle mücadeleyi güçleştiriyor. Yangınlara 200'den fazla itfaiyeci müdahale ederken, 18 yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Romanya da Yunanistan'a destek için yangın söndürme uçağı ve itfaiye ekibi gönderdi. Batı Trakya'daki Rodop kentinde de alevler yükseldi.
Yangın, Türklerin yoğunlukta olduğu Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı. Bazı evler yangından etkilendi. Köy sakinleri güvenli bölgelere götürüldü.