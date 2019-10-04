Sonbaharda cinsel gücü korumak için neler yapılmalı! Uzmanından 9 öneri
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, sonbaharın erkek vücudu için en önemli mevsim geçişi olduğunu söyleyerek, “Bu aylarda yoğun iş temposuna bağlı cinsel isteği yöneten testosteron hormonu düşmeye başlıyor. Çinko hem bağışıklığı kuvvetlendirmede hem de testosteron yapımında kullanılan önemli bir mineraldir” dedi.
Hattat Klinik’ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, sonbaharın gelmesiyle birlikte yoğun iş temposuna bağlı cinsel performansı düşüren bitkinlik, yorgunluk ve motivasyon kaybına karşı uyarılarda bulundu. Erkek vücudu için en önemli mevsim geçişinin sonbahar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hattat, “Özellikle bu aylarda cinsel istek ve uyarılmayı yöneten testosteron hormonu düşmeye başlıyor. Yoğun iş yaşamının başlamasıyla bitkinlik, yorgunluk, zihinsel ve fiziksel motivasyon kaybı da oluşabiliyor. Cinsel istek ve performans azalıp, sertleşme kalitesi, boşalma kontrolü bozulabiliyor” diye konuştu.
Stres, sigara, alkol hormonları olumsuz etkiliyor
Sonbaharın cinsel anti-aging programı için en doğru zaman olduğunu belirten Prof. Dr. Hattat, “Cinsel bölgeyi çevreleyen cilt, cilt altı dokuları, sinir ve damar sistemleri normal yaşlanma süreci ve çeşitli hastalıklar ile yıpranıp zedeleniyor. Sigara, alkol, hareketsizlik, beslenme yanlışları, ödem, yağ fazlalığı ve stres hormonları da cinsel bölge sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu durum özellikle 40 yaş üzerinde sertleşme sorunu, erken veya geç boşalma, cinsel isteksizlik, penis eğrilikleri, peniste plakların oluşması, penis ve çevresinde ağrı, cilt yaşlanması gibi sürekli sorunlar yaratıyor. Programla cinsel bölge yapılarını canlandırmak ve cinsel performansta gençleşme yaşamak hedefleniyor” ifadelerini kulandı.
Penis kaslarını geliştiren, ödem ve toksinleri temizleyen metotların özellikle sonbahar cinsel gücü artırmak için kullanılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Halim Hattat, “Cinsel anti-aging, sağlıklı testosteron seviyeleri, penis plaklarının ve peyronie hastalığının tedavisi, idrar yolu ve prostat sağlığı, penise giden damar ve sinirlerde canlanma, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve cinsel bölge dokusunda oksijenlenme ve detoks gibi alanlarda fazda sağlıyor” dedi.
Prof. Dr. Hattat şu önerilerde bulundu:
Çinko desteklerine dikkat
Mevsim geçişlerinde cinsel performansı düşüren ana faktörlerden biri grip, nezle ve soğuk algınlığıdır. Burun akıntısı, hapşırma, ateş, yorgunluk, halsizlik sizi haftalar boyu keyifli cinsel rutininizden uzaklaştırabilir. Bunun için öncelikle aşılarınızı tamamlayın. Grip ve zatüre aşılarınızı hekiminize danışarak yaptırın. Çinko hem bağışıklığı kuvvetlendirmede hem de testosteron yapımında kullanılan önemli bir mineral. Çinko seviyelerinizi kandan kontrol ettirebilirsiniz. Eksiklik varsa çinko desteklerinden yararlanabilirsiniz. Yine soğuk algınlığı durumunda çinko, c vitamini, ekinezya takviyeleri vücudunuzun hızlı toparlanmasını sağlayacaktır.