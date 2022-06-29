Sonar'ın başkan anteninin sonuçları bomba! AK Parti ve CHP saflarından birincilere bakın

Sonar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. Türkiye geneli büyükşehir belediye başkanları başarı oranları ile Ankara, İstanbul ve İzmir hariç büyükşehir ilçe belediye başkanlarının başarı oranları araştırıldı. Mart, Nisan ve Haziran aylarında boyunca yapılan anket, kimi yerlerde yüz yüze, bazı yerlerde ise telefonla yapıldı.