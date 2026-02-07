Son yağışlar yüz güldürdü! İşte Türkiye'nin içme suyu barajlarında son durum...
Arlık ayının sonuna kadar kuraklıkla pençeleşen ülkemizin kaderi son gelen yağışlarla değişti. Bu yağışlarla Türkiye genelindeki barajlardaki doluluk oranı, 4 Şubat itibarıyla yüzde 38,1'e yükselirken son günlerde alınan yağışlarla oran Aralık 2025'e göre 4,6 puan arttı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye genelinde 1 Ekim 2025-4 Şubat 2026 döneminde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 5,9 artış meydana geldi.
BARAJLARDA DOLULUK ARTTI
Geçen yılın su yılı ortalamasına kıyasla da yüzde 52,4'lük artış kayıtlara geçti. Söz konusu artışın etkisiyle barajlardaki doluluk oranlarında da son dönemde yükseliş görüldü.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde işletmede olan barajlardaki aktif depolama miktarı 4 Şubat itibarıyla 35,9 milyar metreküp oldu. Bu miktar, 31 Aralık 2025'te 31,6 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.
Barajlardaki aktif doluluk oranı geçen yılın aralık sonu itibarıyla yüzde 33,5, bu yıl 4 Şubat itibarıyla ise yüzde 38,1 oldu.