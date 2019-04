Son truva atı Davutoğlu!..

Şu bir gerçek ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerine oynanan son oyunda Truva atı olarak önü çıkan isim görülüyor ki Ahmet Davutoğlu…

Yani pandoranın değil, hermesin taşıdığı kutu açıldı!..

İçinden Ahmet Davutoğlu çıktı...

31 Mart seçimleri öncesi kapalı kapılar ardında Erdoğan aleyhine gizli toplantılar ve gizli kampanyalar yapanların 31 Mart sonrası yavaş yavaş sahneye çıktıklarını Davutoğlu’nun son açıklamaları ile görmeye başladık…

Bir kere şunu belirtelim…

Tayyip Erdoğan’ı devirme planları yapanların umut olarak gördükleri 31 Mart seçimlerinin sonuçları siz bakmayın bazı belediye başkanlıklarını kazanmalarına, hiç de istedikleri gibi gitmemiştir.

Çünkü asıl hedefleri olan Cumhur İttifakı’nın yüzde 50 hatta yüzde 45’in altına düşeceği beklentilerinin gerçekleşmemesi ve yüzde 53 oy almaları, hayal kırıklığı yaratmıştır…

Ve 2023 seçimlerinde de Erdoğan’ı deviremeyeceklerini anlamışlardır…

Çıkıp erken seçim isteyememelerinin nedeni işte budur…

O nedenle 2023 seçimleri öncesi şimdi ellerindeki en büyük kozu oynayarak yeni bir parti kurup AK Parti’den bir 10 puan çalarak Erdoğan’ın yolunu tamamen kesmeyi amaçlıyorlar…

İYİ Parti’nin kuruluşu ile %60'larda olan AK PARTİ-MHP bloğu %53'lere geriletilmiş durumda. Davutoğlu projesiyle de 2023 seçiminde veya muhtemel bir erken genel seçimde AK Parti'den %5-10 kopartıp Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı iktidardan indirmek planı devrede…

Gezi Olayları,17-25 kumpası,15 Temmuz darbe girişiminin sonuç vermemesinin ardından yeni girişim AK Parti’yi bölmek!..

Tüm plan buna yönelik…

Bu yüzden bugün Ahmet Davutoğlu sesini yükseltmeye çalışırken, birileri de bu sesin daha gür bir şekilde çıkması için alkış tutmaya başladı bile…

Peki yeni parti kurmak için kendine zemin hazırlayan ve AK Parti'yi bölme çalışmalarına başlayan Ahmet Davutoğlu, neden başbakanlıktan azledildi…

Tek kelime ile nedeni ‘İHANET…’

Bütün bilgileri toparlayarak gelin hafızalarımızı tazeleyelim;



1- 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ile HDP heyetinin yaptığı Dolmabahçe Mutabakatı’na karşı çıkmıştı. Ve Erdoğan ‘benim haberim yoktu’ diyerek Başbakan Davutoğlu'na tepki göstermişti. İlk sürtüşme buydu.



2- Yine 2015'in başında Davutoğlu, 4 eski bakanı yüce divana göndermek istedi. Erdoğan, ‘bunun üzerinden başka şeyler kurgulanıyor’ dedi. Davutoğlu neden bunu istiyordu? 2015'te yargının hâlini düşünün, sizce sonuç ne olurdu?



3- Davutoğlu'nun yanlış vekil listesi ve başarısız propagandası sebebiyle, AK Parti 7 Haziran 2015 seçiminde tek başına iktidar olamadı. Yanlış liste yapıldığını şuradan anlayabilirsiniz. AK Parti'nin 7 Haziran listesindeki adayların yarıya yakını 1 Kasım erken seçimi listesinde aday gösterilmedi.



4- 7 Haziran'da AK Parti'nin iktidarı kaybetmesi sonucu, Davutoğlu'nun meşhur ‘istikşafi’ görüşmeleri başladı. Erdoğan CHP ile koalisyona şiddetle karşı çıkarken, Davutoğlu 32 gün boyunca ısrarla CHP ile koalisyon kurmaya çalıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Davutoğlu koalisyonu kurmak istiyor ama Erdoğan izin vermiyor” dedi.



5- Koalisyon kurulamayınca, yeniden seçim kararı alındı ve 1 Kasım'da AK Parti %49.5'la tekrar tek başına iktidar oldu. Ancak Davutoğlu, %49.5'u kendi oyu olarak görerek ve göstererek Erdoğan'a kafa tutmaya başlayacaktı.



6- Davutoğlu, Erdoğan'a yakın kişileri AK Parti'den tasfiye etmeye çalıştı. Batı'nın ve muhalefetin de gazına gelen Davutoğlu, AK Parti'de Erdoğan'ın hakimiyetini kırmak istedi. Davutoğlu, AK Parti'yi Mısır'daki dedesinden miras kalmış gibi yönetmeyi amaçladı.



7- Başkanlık Sistemi'ni getirmek kaydıyla Erdoğan tarafından desteklenen ve bu sayede Başbakan olan Davutoğlu, hemen sözünü unutup ‘Erdoğan efsane oldu, yeni lider benim’ demeye başladı. Davutoğlu, Başkanlık Sistemi'ni engellemek için en az Kemal Kılıçdaroğlu kadar uğraştı.



8- Davutoğlu, MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklu bulunan Can Dündar'la ilgili bir soruya ‘tutuksuz yargılama esas olmalı’ demişti. Can Dündar Almanya'ya kaçtı.



9- Erdoğan, uçak düşürme hadisesi sonrası Rusya ile bozulan ilişkileri bir an önce düzeltmek istedi. Ama Davutoğlu, Amerikancı politikalardan yanaydı ve Rus karşıtıydı. Davutoğlu gidince Rusya ile ilişkiler düzeldi. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtları yapıldı.



10- Davutoğlu, valiler kararnamesini aylarca imzalamadı. Binali Yıldırım, Başbakan olur olmaz Davutoğlu'nun aylardır beklettiği kararnameyi imzaladı. Davutoğlu, Türkiye çok kritik bir dönemden geçerken neden kararnameyi imzalamadı?



11- Hendek operasyonlarından sonra Davutoğlu, HDP ile birlikte Erdoğan'a sormadan yeni çözüm süreci başlatmak istedi. Erdoğan, yeni çözüm sürecini engelledi.



12- Davutoğlu'nun Genel Başkan seçilmesinden sonra AK Parti'nin yapacağı ilk olağan kongre öncesi Davutoğlu 50 asil ve 25 yedek üyeden oluşan MKYK listesini tek başına kendi hazırlamaya, Erdoğan’a yakın isimleri dışlamaya kalkınca Erdoğan karşısına dikildi...

13- İmzaladıkları bir bildiri ile PKK'ya yönelik operasyonları 'biz bu suça ortak olmayacağız' diye eleştiren akademisyenlerin tutuklu yargılanmalarına Başbakan Davutoğlu karşı çıkınca, Erdoğan “Bakıyorsunuz son zamanlarda, 'akademisyen olduğuna göre tutuksuz yargılansın' deniyor. Ne demek, suçluysa, eğer yargı buna hükmettiyse o da tutuklu yargılanacak” diyerek sert çıktı.

14- Başbakan Davutoğlu'nun 7 Haziran seçimleri sonrası “Halk anayasa değişikliği için bize yetki vermedi. O zaman şimdi var olan sistemi işletmektir bizim sorumluluğumuz” diye açıklama yapınca ipler koptu. Erdoğan “Türkiye'de sistem değişmiştir. Şimdi yapılması gereken bu fiili durumun hukuki çerçevesinin yeni bir Anayasa ile netleştirilmesi, kesinleştirilmesidir” diyerek Davutoğlu’na cevap vermek zorunda kaldı.

15- Davutoğlu, 1 Kasım sonrası muhalefet ve Batı ile Erdoğan'a karşı hareket etmeye başladı. Yönetimde çift başlılık ortaya çıktı. Davutoğlu, medyada da Erdoğan'a karşı güçlenmek istiyordu. Karar Gazetesi, Davutoğlucu yazarların üssü olmaya başladı.

16- Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberi ve bilgisi olmadan dönemin ABD Başkanı Obama’dan randevu almak için gizlice Alman Başbakanı Merkel’i devreye soktu. Erdoğan bunu öğrenince ‘Hayrola Ahmet Hoca’ demek zorunda kaldı.(O günlerde bunu yazdım)

17- Ancak Davutoğlu'nun, Erdoğan'ı Beştepe'de yalnız bırakma ve ülkeyi yönetme hayali kısa sürdü. Yaşanan sürtüşme ve bu sürtüşmenin su yüzüne çıkması sonucu Davutoğlu istifa etmek zorunda kaldı.



18- Davutoğlu istifa edince ABD'de yayın yapan Foreign Policy Dergisi, "Amerika Ankara'daki adamını kaybetti" manşetini atmıştı.



19- Davutoğlu'nun son seçimde parlatmaya çalıştığı Saadet Partisi, CHP ile ittifak yaparak ve CHP'nin emirlerini uygulayarak AK Partililerin gözünde aşırı derecede antipatikleşti. AK Parti'den oy alamıyor Saadet. Bu sebeple Davutoğlu, yeni parti kurmaya dümen kırmış görünüyor.

Tek hesap Tayyip Erdoğan'ı 2023 öncesi zayıflatmak...



Diyeceğim şu ki;

Hani halk arasında bir tabir vardır…

“Besle kargayı oysun gözünü” diye…

AK Parti’deki manzara aynen böyle…

Hayatları boyunca rüyalarında dahi Başbakanlık koltuğunda oturamayacak olan Davutoğlu gibi isimleri o koltuklara taşırsan olacağı da budur…

Görülüyor ki en zayıf anı kolluyorlar…

Yüzde 53 oy almışken, üç beş belediye kaybedildi diye millete yönelik algı operasyonları ile aç kurtlar misali ortalığa saçılanların, dışarıdan kurgulanmış birer aktör olduklarını görmemek mümkün mü?

Gizlice İngiltere ve ABD’ye gidip görüşmeler yapanlar kimler?

Açıkçası Erdoğan’ı devirebilmek için hesapları bir türlü tutmayanlar Tayyip Erdoğan’a 2023’ü göstermemek için çalışmaya devam ediyor….

Yeni hamle, yeni bir parti kurarak AK Parti içinde erozyon yaratarak Erdoğan’ın kolunu kanadını kırmaya çalışmak…

Ve erken seçime zorlamak!..

Londra’da cesaret aşısı vurulanların nasıl bir parti kuracaklarını ve ne zaman faaliyete geçeceğini yakında hep beraber göreceğiz…

Erdoğan’ı devirme filminin görünün aktörü Davutoğlu...

Ve gerçek aktör Abdullah Gül…

Görevleri ve hedefleri muhalefetin önünü açmak; Erdoğan'a kaybettirmek.

Ve sonra da kendileri sahne almak…

Ama bilmiyorlar ki Erdoğan olmadığı zaman ortada ne AK Parti kalır, ne Davutoğlu ne Gül…

Erdoğan karşıtları iş paylaşmaya gelince onlara zırnık bile koklatmazlar!

Hatta hesap sorarlar!..

Ne zannettiler AK Parti içinden yeni bir AK Parti iktidarımı çıkacaklarını!..

Hadi oradan…