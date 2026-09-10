Son sözü bakın ne olmuş? Koğuş arkadaşı Albay Kozinoğlu’nun öldüğü geceyi anlattı

Kozinoğlu ile yaklaşık 9 ay aynı koğuşta kalan emekli Albay Hasan Atilla Uğur, o gece yaşananları anlattı. Uğur, Kozinoğlu’nun kendisine yönelik bir kumpas kurulduğunu düşündüğünü ve yapılacak duruşmalarda önemli açıklamalar hazırlığında olduğunu söyledi.

GÖĞSÜNÜ TUTUYORDU

Uğur’un aktardığına göre Kozinoğlu, olay gecesi Ataman Yıldırım ile birlikte havalandırmada yürüyüş yaptıktan sonra duş aldı ve kahvesini alarak hücresine geçti.

Bir süre sonra Kozinoğlu’nun kendisine seslenmesi üzerine yanına giden Uğur, onun göğsünü tuttuğunu gördü. Cezaevinde uzun süredir bulundukları için acil durumda ne yapılması gerektiğini bilen Uğur ve Yıldırım, peş peşe acil çağrı butonuna bastı ve kapıya vurarak görevlilerden yardım istedi.

Kısa süre sonra görevlilerin geldiğini ve Kozinoğlu’nun sedyeyle çıkarıldığını belirten Uğur, o anları şöyle aktardı:

Kozinoğlu'nun sedyeye yatmak istemediğini ancak görevlilerin kendisini sedyeye yatırdığını söyleyen Uğur, koğuştan çıkarıldığı sırada Kozinoğlu’nun kendisine seslenerek “Ato, sen de gel” dediğini ifade etti.

Ancak cezaevi kuralları nedeniyle Uğur’un koğuşun dışına çıkmasına izin verilmedi.

Uğur, Kozinoğlu’nun koğuştan çıkarıldığı sırada ayakta olduğunu ve genel durumunun iyi göründüğünü belirterek kendilerinin de bu nedenle başlangıçta ciddi bir endişe yaşamadığını söyledi

FETÖ'NÜN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARABİLİRDİ

Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu’nun duruşmalara çıkabilmesi halinde önemli açıklamalar yapacağı görüşünde olduğunu belirtti.

Uğur, Kozinoğlu’nun özellikle Asya’daki ajanlık faaliyetleri konusunda kendisine çeşitli bilgiler aktardığını ve savunmasında FETÖ yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalar yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

Kozinoğlu’nun dosyasının yeniden açılarak ayrıntılı biçimde incelenmesini önemli bulduğunu belirten Uğur, onun duruşmalarda konuşabilmesi halinde çok önemli bilgileri kamuoyuyla paylaşabileceğini savundu.

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından geçen yıllar içerisinde olayla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, dosyanın 2026 yılında yeniden soruşturma konusu olması tartışmaları yeniden alevlendirdi.