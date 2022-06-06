Son seçimi en doğru tahmin eden ORC'den olay anket! Bu sonuç tüm hesapları değiştirir
ORC Araştırma Haziran 2022 anket sonuçlarını açıkladı. Anketteki bomba detay CHP'nin oylarına yetişen sürpriz bir parti oldu. Bu anket Millet İttifakı'ndaki başkan adayı dahil tüm hesapları değiştirir.
2023 yılında yapılması beklenen seçim öncesinde araştırma şirketlerinden yeni çalışmalar geliyor. 2018 seçimlerinde en doğru sonucu tahmin eden araştırma şirketi olan ORC, Siyasi Eğilimler Haziran 2022 Anket sonuçlarını paylaştı. Halkın yüzde 70'e yakını erken seçim istediğini dile getirirken, partilerin son oy oranı ne? İşte ORC anketinden çarpıcı sonuçlar...
ORC anketinde vatandaşa "Erken seçim olmasını istiyor musunuz?" diye soruldu. Katılanların yüzde 67'si "Evet erken seçim olmalı' dedi. Haziran 2021'de erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 49.2 çıkmıştı. Bir yılda erken seçim isteyenlerin oranının hızla arttığı görüldü.
ORC anketinde vatandaşa, "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 27.7'si AK Parti derken, yüzde 23.8'i CHP, Yüzde 20.6'sı da İYİ Parti dedi. HDP yüzde 7.5, MHP ise yüzde 7.1 çıktı.
İyi Parti hesapları değiştirecek: ORC'nin Mayıs ayı anketinde AK Parti yüzde 28, CHP 24.1, İYİ Parti ise 18.4 çıkmıştı. Mayıs ayı anketinde HDP yüzde 8.4, MHP ise yüzde 7.2 olmuştu. Ankete göre son bir ayda oyunu artıran tek parti İYİ Parti oldu. CHP'nin oylarına yetişen İyi Parti, Millet İttifakı'ndaki adaylık sürecinde tüm hesapları değiştirebilir. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında oylarını yükselten Meral Akşener'in eline önemli bir koz geçmiş olacak.