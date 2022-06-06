Son seçimi en doğru tahmin eden ORC'den olay anket! Bu sonuç tüm hesapları değiştirir

İyi Parti hesapları değiştirecek: ORC'nin Mayıs ayı anketinde AK Parti yüzde 28, CHP 24.1, İYİ Parti ise 18.4 çıkmıştı. Mayıs ayı anketinde HDP yüzde 8.4, MHP ise yüzde 7.2 olmuştu. Ankete göre son bir ayda oyunu artıran tek parti İYİ Parti oldu. CHP'nin oylarına yetişen İyi Parti, Millet İttifakı'ndaki adaylık sürecinde tüm hesapları değiştirebilir. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında oylarını yükselten Meral Akşener'in eline önemli bir koz geçmiş olacak.