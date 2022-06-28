Son seçimi en doğru bilen ORC'den bomba anket! Kılıçdaroğlu barajı aştı! Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı?

2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi olan ORC Haziran ayı Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. Anket 51 şehirde 15 bin 750 kişiyle yüz yüze ve CATI yöntemiyle yapıldı. Ankete 12- 22 Haziran tarihleri arasında yapılan ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na açık ara fark atmış gözüküyor.