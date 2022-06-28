Son seçimi en doğru bilen ORC'den bomba anket! Kılıçdaroğlu barajı aştı! Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı?
Son seçimleri en doğru tahmin eden araştırma şirketi olarak öne çıkan ORC Araştırma'nın 15 bin 750 kişi ile gerçekleştirdiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Erdoğan'a karşı aday olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu mutlu edecek sonuçlar geldi...
2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi olan ORC Haziran ayı Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. Anket 51 şehirde 15 bin 750 kişiyle yüz yüze ve CATI yöntemiyle yapıldı. Ankete 12- 22 Haziran tarihleri arasında yapılan ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na açık ara fark atmış gözüküyor.
Parlamenter Sisteme dönülmeli mi?
ORC anketine katılanlara "Parlamenter Sisteme geçilmeli mi?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 51.9'u "Evet Parlamenter Sisteme geçilmeli" derken, yüzde 32.4'ü "Hayır mevcut sistemde devam edilmeli" cevabı verdi. Yüzde 15.7 ise 'fikrim yok' dedi.
Seçimi hangi ittifak kazanır?
ORC Haziran ayı anketinde vatandaşlara, "Sizce seçimi hangi ittifak kazanır?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 54.7'si Millet İttifakı (CHP+İYİ Parti) cevabı verirken yüzde 36.6'sı da Cumhur İttifakı'nın (AK Parti+MHP) seçimi kazanacağını söyledi.
Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz?
Vatandaşlara "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olursa Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz?" diye de soruldu. Katılımcıların yüzde 50.3'ü "oy veririm" derken, yüzde 37.4'ü "oy vermem" dedi. Yüzde 12.3 ise kararsız kaldı...