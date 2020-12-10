Son seçim anketinde sürprizler var! Ünlü anketçi 'İlginç şeyler oluyor' notuyla paylaştı

CHP ve İYİ Parti'nin büyük ortak oldukları Millet İttifakı erken seçim için bastırırken önemli bir anket yayımlandı. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Objektif Araştırma şirketine ait son anketin sonuçlarını "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı.