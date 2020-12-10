Son seçim anketinde sürprizler var! Ünlü anketçi 'İlginç şeyler oluyor' notuyla paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son seçim anketini "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı. Ankette AK Parti yüzde 34 ile zirvede yer alırken, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin toplamda yüzde 5'e yakın oy alması dikkat çekti.
CHP ve İYİ Parti'nin büyük ortak oldukları Millet İttifakı erken seçim için bastırırken önemli bir anket yayımlandı. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Objektif Araştırma şirketine ait son anketin sonuçlarını "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı.
AK Parti birinici
27 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında 30 büyükşehirde 16 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 34, CHP'nin oy oranı ise 26,7 olarak belirlendi.
DEVA ve Gelecek yükselişte
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile ekonominin eski patronu Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin toplamda yüzde 5'e yakın oy alması dikkat çekti.
İşte "ilginç şeyler oluyor" notuyla kamuoyuyla paylaşılan anketten çıkan kritik sonuçlar...