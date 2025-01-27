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Son seçim anketi şaşırtmadı! Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla

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Son seçim anketi şaşırtmadı! Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla

Asal Araştırma, dikkat çeken bir ankete daha imza attı. Katılımcılara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. İşte son seçim anketinin detayları...

Son seçim anketi şaşırtmadı! Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla

Asal Araştırma, cumhurbaşkanlığı için yaptığı son seçim anketini paylaştı. Ankette katılımcılara herhangi bir isim verilmeden açık uçlu olarak "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi​ yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

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Son seçim anketi şaşırtmadı! Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla

Katılımcıların yüzde 26'sı "Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Erdoğan'ı yüzde 17,3 ile Mansur Yavaş, yüzde 14 ile Ekrem İmamoğlu takip etti.

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Son seçim anketi şaşırtmadı! Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla

FARK OLDUKÇA FAZLA...
İşte Asal Araştırma'nın katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yönettiği anketin sonuçları... 

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Son seçim anketi şaşırtmadı! Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla

Recep Tayyip Erdoğan​ :%26.0
Mansur Yavaş :%17.3
Ekrem İmamoğlu :%14.0
Hakan Fidan :%8.1
Özgür Özel :%7.2

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