Son seçim anketi şaşırtmadı! Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla

Asal Araştırma, cumhurbaşkanlığı için yaptığı son seçim anketini paylaştı. Ankette katılımcılara herhangi bir isim verilmeden açık uçlu olarak "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi​ yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.