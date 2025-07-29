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ORC'nin son anketi saracak! Aradaki farka bakın AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti...

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ORC'nin son anketi saracak! Aradaki farka bakın AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti...

Belediyelere yönelik soruşturmalar siyaset gündeminde tartışılmaya devam ederken anket şirketleri de partilerin durumlarına ilişkin anket çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ORC Araştırma 26 ilde yaptığı anketi paylaştı. 3 binden fazla kişi ile yapılan ankette "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. AK Parti ve CHP arasındaki fark düştü. İşte son anketin çarpıcı sonuçları...

ORC'nin son anketi saracak! Aradaki farka bakın AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti... - Resim: 1

ORC Araştırma 24-26 Temmuz 2025 tarihinde  26 ilde 3 bin 160 katılımcı ile anket çalışması yaptı. Ankette "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

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ORC'nin son anketi saracak! Aradaki farka bakın AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti... - Resim: 2

Ankette ilk sırada AK Parti yer aldı. AK Parti'yi ikinci sırda CHP takip etti. İşte anket sonuçları...

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ORC'nin son anketi saracak! Aradaki farka bakın AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti... - Resim: 3

▪︎AK PARTİ %30,7

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ORC'nin son anketi saracak! Aradaki farka bakın AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti... - Resim: 4

▪︎CHP %30,2

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