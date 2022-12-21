Son seçim anketi bomba! 6 ilde yapılan anketi 2018 seçimleri ile kıyasladılar o partinin oylarında sert düşüş
ORC Araştırma Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale'de yaptığı anketin sonucunu paylaştı. 6 ilde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin 2018 seçimlerine kıyasla oylarında bakın nasıl değişim yaşanmış.
ORC Araştırma 6 ilde yapılan son seçim anketini yayımladı. Ankette; Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale'de seçmenin tercihleri soruldu.
Ankete katılanlara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. ORC'nin sosyal medya hesabından paylaştığı altı ilde gerçekleştirdiği anket sonuçları şöyle:
15-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Eskişehir ilinde; Ak Parti'nin 8,2 Puan MHP'nin 4,8 Puan oy kaybettiği CHP'nin 2,6 Puan İYİ Parti'nin ise 7,2 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.
14-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Sivas ilinde; Ak Parti'nin 8,3 Puan MHP'nin 8,7 Puan oy kaybettiği CHP'nin 2,6 Puan İYİ Parti'nin ise 5,7 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.