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Son röportajı ortaya çıktı sözleri yürek burktu! Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner öldü

Son röportajı ortaya çıktı sözleri yürek burktu! Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner öldü

Bizimkiler dizisinde Cemil karakteri ile hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner'in ortaya çıkan son röportajı sevenlerini üzdü.

Son röportajı ortaya çıktı sözleri yürek burktu! Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner öldü

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin 'Cemil' karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen yıl ağustos ayında hastaneye yatırılmıştı.

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Son röportajı ortaya çıktı sözleri yürek burktu! Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner öldü

 77 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirilmişti.

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Son röportajı ortaya çıktı sözleri yürek burktu! Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner öldü

Tedavisinin ardından taburcu olan Sayıner, İzmir'de oyuncular Şehmus Yığın ve Osman Cavcı ile birlikteydi YouTube'da skeç yapıyordu.

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Son röportajı ortaya çıktı sözleri yürek burktu! Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner öldü

Sayıner, dün bir arkadaşıyla Donanmacı Mahallesi'nde kaldığı evde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

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