Son paylaşımıyla Pınar Altuğ üzdü 'Keşke yanımda olsaydın'
Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla sevenlerini hüzünlendirdi.
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi almışken Pınar Altuğ ve ailesi kendilerini evde karantinaya aldı. Kurallara uymak için olukça iyi bir çaba sarf eden Altuğ, uzun zamandır evde olmanın ve kalabalığa karışmamanın çözümünü ise geçtiğimiz günlerde buldu.
Bir karavan kiralayan Altuğ ailesi, kısa bir süre de olsa doğa ile iç içe olarak koronavirüsten uzak bir doğa tatili yaptı. Altuğ'un keyfi yerindeyken ise gelip çatan günle içi hüzün doldu. Pınar Altuğ, son paylaşımıyla takipçilerini de duygulandırdı.
46 yaşındaki Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'u doğum gününde unutmadı.
Annesinin eski bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımına, "Doğum günün kutlu olsun annem. Keşke yanımda olsaydın" notunu düştü.