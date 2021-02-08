Son paylaşımıyla Pınar Altuğ üzdü 'Keşke yanımda olsaydın'

Bir karavan kiralayan Altuğ ailesi, kısa bir süre de olsa doğa ile iç içe olarak koronavirüsten uzak bir doğa tatili yaptı. Altuğ'un keyfi yerindeyken ise gelip çatan günle içi hüzün doldu. Pınar Altuğ, son paylaşımıyla takipçilerini de duygulandırdı.