Son müjde: 14 Mayıs'tan sonra her akşam rahatlıkla içebileceğiz

Yalnız bir dakika…Dürüst olayım.

“Gel gel” yapıp sizi aldatmış olmayayım, baştan söyleyeyim.

Bu yazı bir seçim anketi değil.

İzmir’den gelen müjde…

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Prof. Miçhio Kaku dün İkinci İzmir İktisat Kongresinde bir konuşma yaptı.

New York City College öğretim üyesi ve dünyada bilimin popülerleşmesine çok katkısı olan bir insan.

Dünkü konuşmasında karaciğer konusunda bana ve benim gibilere müthiş bir müjde verdi.

Önümüzdeki yıllarda insan için yeni bir karaciğer yapılması mümkün olacakmış.

Konuşmasının o bölünü aktarıyorum:

AŞIRI ALKOL TÜKETENLER İÇİN KARACİĞER GELİŞTİRECEĞİZ

(*)“Gelecekte bilgisayarların yerini kuantum bilgisayarlar alacak. Bu bilim kurgu değil. Bunlar bütün bilinen kodları kırıyor.

(*) “Kuantum bilgisayarları hayatın kendisinin hesaplanmasını sağlayacak. Hayatın kendisi dijital değil. Kuantumdur. Hayatın sırrının açığa çıkmasından, hayatın yaratılmasından, korunmasından bahsediyoruz.”

(*) “Bu noktada biyoteknolojiden bahsediyoruz. Aşırı alkol tüketenler için yeni bir karaciğer geliştireceğiz.”

BEN YİNE DE 14 MAYIS’I BEKLEMEDEN UYARAYIM

Başlığa bakıp aldanmayın, 14 Mayıs tarihini, eğer bir iktidar değişikliği olursa, alkollü içki meselesini daha rahat tartışabileceğimiz için böyle dedim.,

Ancak yine de 14 Mayıs’ı beklemeden size bazı ciddi uyarılar yapayım.

O öyle diyor ama sanmayın ki söyledikleri hemen 14 Mayıs’tan sonra gerçekleşecek.

Michio Kaku 2011 yılında “Geleceğin Fiziği” adlı bir kitap yayınladı.

Kitapta bilimin, 2100 yılına kadar insanın kaderini ve geleceğini ne kadar etkileyeceğini anlatıyordu.

2012 yılında Hürriyet’te bu kitapla ilgili bir yazı yazmış ve şunları anlatmıştım:

KAKU, 12 YIL ÖNCE “DOKTOR KELİMESİ ÖLECEK” DEMİŞTİ

Kitapta, önümüzdeki 20 yılda olup bitecek şeyleri bazı şeyleri şöyme anlatmıştı:

(*) BİLGİSAYAR KELİMESİ ÖLECEK “Kompütür”, yani bilgisayar kelimesi, 2020 yılından önce kaybolacak.

Bugün için ise durum çok farklı. Bilgisayarların kapasitesi, her 18 ayda 2 katına çıkıyor.

(*) ÇİPLER 2 KURUŞA İNECEK “Bununla birlikte, bilgisayarın kalbini oluşturan “çip”ler de anormal ucuzluyor.

Önümüzdeki 8 yıl içinde, bir çipin değeri Türk parasıyla 2 kuruşun altına inecek.

Böylece, sadece bilgisayarda değil, her alanda çipler kullanılacak. Arabada, elbisede, kanapede, buzdolabında, aklınıza gelebilecek her yerde.

Her yer küçük bir kompütüre dönüşeceği için, böyle bir nesne kalmayacak.”

EPİDEMİYİ ÖNGÖRMEMİŞTİ; 12 YIL GEÇTİ BAKIN NELER OLDU

Aradan 10 yıl geçti ve bakın neler oldu.

Onun öngördüğü Quantum bilgisayarı henüz günlük hayata girmedi.

Öngörmediği bir şey vardı.

Epidemi…

COVİD’den sonra dünya büyük bir çip krizine girdi.

Fiyatlar düşmedi tam aksine arttı. Ev araçlarda kullanılacak çip bulunamıyor.

DOKTOR KELİMESİ KAYBOLACAK DEMİŞTİ TAM AKSİNE İYİCE YÜKSELDİ

(*) “Ölecek olan ikinci kelime “doktor” olacak.

Çünkü vücuda yerleştirilecek çeşitli çiplerle, insanın her saniye MR’ı, EKG’sı çekilecek, kan tahlilleri yapılacak, şekeri, kolestrolü ölçülecek.

Böylece “doktor” kelimesinin yerini “robodok” (robot doktor) kelimesi alacak.”

(*) “Görünmeyen bir doktor size her gün teşhis koyacak.

Ya teşhisin doğruluk derecesi? Kaku, “Yüzde 99” olacak.”

TRAJİK MÜNECCİMLİK DOKTORU DİRİLTTİ

Ölümden kurtarmaya çalışan doktorun ölümü trajik bir müneccimlik değil mi...

Evet o öyle dedi ama onun öngörmediği Epidemi, doktor kelimesini bırakın öldürmeyi, daha da canlandırdı.

Ülkeler birbirinden doktor transfer etmeye başladı.

Doktor kelimesinin yanına bir de “Hasta bakıcı”, “Sağlık uzmanı” kelimesi eklendi.

İNSAN YAŞAYACAK TÜMÖR ÖLECEK

“Ölecek olan üçüncü kelime “tümör” olacak.

Çünkü vücudumuza DNA çipleri yerleştirilecek ve bunlar bize 10 yıl önceden kanser riski var mı yok mu söyleyecek.

Böylece tümör oluşmadan yok edilecek...”

Evet 12 yıl önce aynen bunları yazmıştı.

TUVALETİNİZ DOKTOR MUAYENEHANESİ OLACAK SİZE HER GÜN HERŞEYİ SÖYLEYECEK

Kaku dün İzmir’de yaptığı konuşmada da bu iddiasını sürdürdü ve şunları söyledi:

, “Kanserin tedavisini bilgisayar sayesinde gerçekleştirebileceğiz. Tümör meydana gelmeden önce kanserinizi söyleyeceğiz. Gelecekte tuvaletiniz sizin DNA'nızı ölçecek ve kanserli DNA'yı bularak tümörü ortaya çıkmadan, kanser geliştirmeden on yıl önce size söyleyecek. ABD'de de kanseri tanıyacak kan testine izin verildi. Böyle bir kan testi ile birlikte kanser var mı yok mu ortaya çıkacak. Tümör dediğimiz kelime ortadan kalkacak. Kanser için de aynısı geçerli olacak”

PEKİ HANGİ 14 MAYIS’TA NELER NELER OLACAK

Dünyanın yetiştirdiği en büyük beyinlerden biri Steve Jobs’u o kitabın yayınlandığı yıl kanserden kaybetmiştik.

Aradan 12 yıl geçti.

Tümör hala ölmedi ve öldürmeye devam ediyor.

O nedenle Kaku’nun dün İzmir’den gelen müjdesine bakıp, hemen bu gece, 14 Mayıs’ı bile beklemeden, gecede bir kadehi geçmeye kalkmayın.

Unutmayın alkol zararlıdır…Çoğu daha da zararlıdır.

Benim verdiğim 14 Mayıs tarihini de iyi okuyun.

Verdiğim tarih 14 Mayıs 2023 değil…

14 Mayıs 2123…

Ama yine de bu 14 Mayıs için umut verici başka güzel şeyler de hayal edebilirsiniz.

Ona hiç itirazım yok…