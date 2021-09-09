'Son kez Sen Çal Kapımı' hashtag'i final bölümünde dünya rekoru!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, dün akşam yani 8 Eylül Çarşamba akşamı final yaptı. Sen Çal Kapımı dizisinin final bölümünde izleyenleri büyük sürprizler karşıladı.