'Son kez Sen Çal Kapımı' hashtag'i final bölümünde dünya rekoru!
FOX TV Sen Çal Kapımı final bölümünde sosyal medyada başlatılan #sonkezsençalkapımı hashtag'i Dünya çapında 7 milyonu geçkin tweet atılarak 24 saat içinde dünyada en fazla konuşulan tag oldu ve Game of Thrones'un rekorunu kırdı.
FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasının ardından dizi için başlatılan #sonkezsençalkapımı hastagı Dünya çapında yaklaşık (7M) tweet atılarak 24 saat içinde dünyada en fazla konuşulan tag oldu.
8 milyona yürüyor...
Başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in de kullandığı hashtag 8 milyona doğru ilerleyerek kendi rekorunu kırma yolunda...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, dün akşam yani 8 Eylül Çarşamba akşamı final yaptı. Sen Çal Kapımı dizisinin final bölümünde izleyenleri büyük sürprizler karşıladı.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı dizisi 52. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti.