Son halini görenler tanıyamadı! Popstar Abidin'in şoke etti: Sahneyi bıraktı, bakın şimdi ne yapıyor!
Üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen Popstar yarışması hala gündemden düşmüyor. Yarışmadaki isimlerin son halleri sosyal medya da sık sık konuşuluyor. Bu isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Yarışmanın ilk senesinde şampiyon olan bu ismin yıllar içindeki değişimi ve yeni mesleğini duyanlar çok şaşırıyor.
Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle fırtınalar estirmeye başlamıştı. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın jüri koltuğunda Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu.
Programda müzik şöleni yaşanırken, diğer yandan polemikler hiç bitmiyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci olan isim ise Abidin Özşahin olmuştu.
Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe beklediği ilgiyi göremedi.
Herkesin Tarkan'a benzettiği popstar şampiyonu, rotasını başka yöne çevirdi.