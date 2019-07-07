Son halini görenler tanıyamadı! Hazar Ergüçlü bambaşka birine dönüştü
Son olarak Hakan: Muhafız dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç görüntülerle takipçilerini şaşırttı.
Yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşk ile tepki çeken Hazar Ergüçlü, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Bir moda çekimi için kameralar karşısına geçen Ergüçlü, paylaştığı son pozlarla ve değişimiyle 'yok artık' dedirtti.
Saçını ve kaşlarını farklı bir renge boyatan Ergüçlü, takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı. Ünlü oyuncunun sevenleri bu imajın çok alakasız olduğunu söylerken, beyaz tenli olmasından dolayı siyah saçın yakıştığı yorumlarını aldı.
Peki Hazar Ergüçlü kimdir?: Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lefkoşa’da Neşe ve Süleyman Ergüçlü çiftinin kızı olarak doğmuştur.
Annesi Kıbrıs Devlet Televizyonu BRT1'in yöneticisi, babası Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmenidir. Lefkoşa Belediyesinde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yaptı.