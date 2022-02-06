Son halini gören şaştı kaldı! Yaşar Alptekin vasiyetini açıkladı: Ben öldükten sonra...

Yasemin Evcim ile rol aldığı 'Lambada' filmiyle akıllara kazındı. Şöhret ona çok hızlı bir hayat yaşattı. Yaklaşık 20 yıl önce ise radikal bir kararla bambaşka bir yaşam sürmeye başladı. Ailesi onu psikoloğa bile götürmek istedi. Kimi 'Meczup', kimi de 'deli' dedi. O ise, bataklıktan kurtulduğunu söylüyor.