Son halini gören şaştı kaldı! Yaşar Alptekin vasiyetini açıkladı: Ben öldükten sonra...
Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin vasiyetini açıkladı. Alptekin'in son hali görenleri şaşırttı.
80'li yılların başında profesyonel olarak dans eden ve ödülleri bulunan Yaşar Alptekin, o dönemki sevgilisinin ısrarlı çabaları sonucunda mankenlik ajansına kayıt oldu. 1985 yılında ise 'Fotoroman Kralı' seçildi. Kısa süre içerisinde podyumların ve yapımcıların gözde ismi haline geldi. 60'a yakın filmde ve pek çok dizide boy gösterdi.
Yasemin Evcim ile rol aldığı 'Lambada' filmiyle akıllara kazındı. Şöhret ona çok hızlı bir hayat yaşattı. Yaklaşık 20 yıl önce ise radikal bir kararla bambaşka bir yaşam sürmeye başladı. Ailesi onu psikoloğa bile götürmek istedi. Kimi 'Meczup', kimi de 'deli' dedi. O ise, bataklıktan kurtulduğunu söylüyor.
Yaşar Bey öncelikle nasılsınız?
Şükürler olsun çok iyiyim. 60 yaşımın güzelliğini yaşıyorum.
Hala çok fitsiniz bunun sırrı ne?
Günde 5 vakit spor (Namaz kılıyorum), 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum (Oruç tutuyorum). Gece hayatım (Teheccüd namazı) ve bir de sevgilim var (Allahım).
Ekranlardan uzaksınız. Neler yapıyorsunuz bu dönemde?
'Paylaş, sevindir' diye bir yardım kuruluşumuz var. Suriye'ye, Afrika'ya yardımlar götürüyoruz. Oradaki yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de yardıma muhtaç ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Hayatımın bundan sonrasının ve Allah'ın bana vermiş olduğu mal, mülk ve şöhretin zekatını ödüyorum.