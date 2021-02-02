Son hali olay yarattı Şeyma Subaşı yine mi estetik yaptırdı sevgilisiyle hava attı
Şeyma Subaşı'nın yeni bir estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyada yayıldı. Subaşı, sevgilisinin arabasıyla Instagram'da hava atarken takipçilerini ikiye böldü.
Şeyma Subaşı, Miami paylaşımlarına devam ediyor. İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ayrıldıktan sonra Mısırlı sevgilisiyle gününü gün eden Subaşı, sosyal medyayı da ihmal etmiyor. Sevgilisiyle birlikte çekilen yeni pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.
Subaşı, bu paylaşımlarını yaparken takipçileri de her an peşinde, gözlerinden hiçbir ayrıntı kaçmıyor. Durum böyle olunca Subaşı'daki en ufak değişiklikler bile ifşa olabiliyor.
Instagram'da gününün her anını paylaşan Subaşı, son olarak yüzündeki değişimle dikkat çekti.
Şeyma Subaşı'nın son pozlarını gören takipçileri "Yine mi estetik yaptırdın?" sorusunu sordurdu.