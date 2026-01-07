Son hali herkesi korkuttu! Seda Sayan'ı görenler "ne olmuş" dedirtti...

Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda geniş bir hayran kitlesine sahip olan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzündeki belirgin şişlikle sosyal medyada gündem oldu. Enis Arıkan'ın programına konuk olan Sayan'ın, yüz hatlarının alışılmışın dışında "şişkin" görünmesi kısa sürede dikkat çekti. Görüntülerin ardından sosyal medyada yapılan yorumlar artarken, Seda Sayan'dan konuyla ilgili samimi açıklamalar geldi.