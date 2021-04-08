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Son hali gören şaştı kaldı! Beyazıt Öztürk yeni projesini açıkladı tarih verdi

Son hali gören şaştı kaldı! Beyazıt Öztürk yeni projesini açıkladı tarih verdi

Bir süredir ekranlardan uzak olan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk'ün son hali görenleri şaşırttı. Öztürk, hayranlarını sevindirecek haberi açıkladı.

Son hali gören şaştı kaldı! Beyazıt Öztürk yeni projesini açıkladı tarih verdi

1996 yılında seyirciyle buluşan Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show, 600'ü aşkın yayınlanan bölümüyle ekranların fenomen programı haline gelmişti. Son yıllarda düşen reytingler sonucu Beyaz Show 2018 yılında ekranlara veda etmişti. 

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Son hali gören şaştı kaldı! Beyazıt Öztürk yeni projesini açıkladı tarih verdi

Beyaz Show'la televizyon ekranlarına ara veren Öztürk, Youtube kanalı için proje yapmaya başlamıştı. 

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Son hali gören şaştı kaldı! Beyazıt Öztürk yeni projesini açıkladı tarih verdi

Youtube kanalında umduğu başarıyı elde edemeyen Öztürk'ün videolarını yoruma kapatması büyük ses getirmişti. Öztürk, Youtube kanalına içerik üretimi kısa sürede bitmişti. 

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Son hali gören şaştı kaldı! Beyazıt Öztürk yeni projesini açıkladı tarih verdi

Youtube projesi sonrası O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturarak ekrana dönen Öztürk, 2 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu. 

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