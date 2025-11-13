Son görüntüsü yürek dağlamıştı! Metin Keçeci'den ilk açıklama geldi...
"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu Metin Keçeci, bir süredir yaşadığı ekonomik zorluklarla gündemde. Geçtiğimiz aylarda "İntiharın eşiğindeyim" diyerek zor durumunu gözyaşlarıyla anlatan Keçeci, son olarak çöp kenarında karton toplarken görüntülendi. Sessizliğini bozan oyuncu, halkın içinden biri olduğunu ve toplu taşımayı her zaman kullandığını söyleyerek o anların perde arkasını paylaştı.
"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programındaki performanslarıyla tanınan oyuncu Metin Keçeci, son aylarda ciddi bir ekonomik darboğazla mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda icralık olduğunu açıklayan Keçeci, evini boşaltmak zorunda kaldığını söylemişti.
Duygularına hakim olamayan oyuncu, gözyaşları içinde "Artık dayanacak gücüm kalmadı" ve "İntiharın eşiğindeyim" ifadelerini kullanarak dikkat çekmişti. Aynı röportajda sektördeki eski arkadaşlarına sitem eden Keçeci, "Cenazeme gelmesinler" diyerek kırgınlığını dile getirmişti.
Bu açıklamaların ardından kariyerinde olumlu bir gelişme yaşayan oyuncu, TRT 1'de yayınlanan Vefa Sultan dizisinin kadrosuna katıldığını duyurmuş ve hayranlarını sevindirmişti. Ancak aradan kısa bir süre geçmeden Keçeci bu kez bambaşka bir görüntüyle gündeme geldi.
KARTON TOPLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Ekonomik sıkıntıları nedeniyle zor günler geçirdiği bilinen Keçeci, geçtiğimiz günlerde çöp kenarında karton toplarken görüntülenmişti. Çevresine fark edilmemek için çaba gösteren oyuncu, kartonları topladıktan sonra belediye otobüsüne binerek bölgeden ayrılmıştı.