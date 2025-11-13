Son görüntüsü yürek dağlamıştı! Metin Keçeci'den ilk açıklama geldi...

Bu açıklamaların ardından kariyerinde olumlu bir gelişme yaşayan oyuncu, TRT 1'de yayınlanan Vefa Sultan dizisinin kadrosuna katıldığını duyurmuş ve hayranlarını sevindirmişti. Ancak aradan kısa bir süre geçmeden Keçeci bu kez bambaşka bir görüntüyle gündeme geldi.