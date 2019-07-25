Son dizisi Vatanım Sensin'di! Halit Ergenç'in yıllar sonra yeni işi belli oldu

Son olarak eşi Bergüzar Korel ile birlikte 2 sezon süren Vatanım Sensin dizisinde rol alan Halit Ergenç, sevenleri ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. 2016 yılından beri dizi teklifleri alan Ergenç'in, sonunda bir projeye 'Evet' dediği konuşuluyor.