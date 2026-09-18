Son depremin ardından gözler Marmara’ya çevrildi! Naci Görür’den dikkat çeken sözler

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda bu sabah TSİ 09.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve Prof. Dr. Naci Görür bu depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu içerisinde gerçekleştiğini belirtti. Deprem, TSİ 09.42'de 5,46 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Eğriboz'daki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini ifade etti.

Görür, Kuzey kolun hem Marmara'da hem de Yunanistan'da gerildiğini söyledi.

AFAD, depremin 5,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Prof. Dr. Naci Görür, Yunanistan'daki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, Eğriboz'daki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini belirtti.

"KUZEY KOL GERİLİYOR"

Depremin meydana geldiği yere dikkat çeken Görür, "Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor" değerlendirmesini yaptı.