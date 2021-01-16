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Son dakika Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı! Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casus

Evindeki aramalarda 5 milyon euro bulunan Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki köstebek Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı. Özbilgin'in projeleri başka şirketlere sızdırdığı tespit edilmişti.

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Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebek haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. MİT'in 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda eski bir SSB çalışanı ile çıkar ilişkisinde bulunan şirket temsilcileri tespit edildi.

Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.

6 kişi gözaltına alınmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kurum çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.

Eski proje müdürü tutuklandı
Yakalanarak gözaltına alınan ve evinde 5 milyon euro ele geçirilen eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, bilgileri sızdıran firma sahibi Mustafa Sırrı Akın, firma çalışanı Emre Özlük ve müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özbilgin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akın, Özlük ve Durmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken haklarında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Ayrıntılar geliyor...

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