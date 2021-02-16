Son dakika Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu ile ilgili son dakika çok acı haber geldi. Ünlü yazar-psikolog Cüceloğlu, yaşadığı dairede ölü bulundu.

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Türk yazın dünyasının acı günü... Tüm Türkiye'nin tanıdığı yazar-psikolog Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Doğan Cüceloğlu kimdir?

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.