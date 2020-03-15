Son dakika Umreden dönenler için koronavirüs alarmı 5 öğrenci yurdu boşaltıldı
Sağlık Bakanı Faruk Koca, umreden dönen bir kişide koronavirüse rastlandığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı "virüs bulaştırmak kul hakkına girer" uyarısı yaptı. Umreden dönenler için Ankara'da 3, Konya'da 2 üniversite öğrenci yurdu boşaltılarak karantina bölgesi yapıldı. 5 yurtta 10 bin kişi karantina altına alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda umreden dönen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Böylece Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı 6'ya çıkarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan umreden dönenlere son dakika çağrısı geldi: "Umreden dönenler 14 gün kendini karantinaya alsın. Virüs bulaştırmak kul hakkına girer." Gece Ankara'ya inen umre yolcuları otobüslerle Gölbaşı'ndaki bir öğrenci yurdunda 14 günlüğüne karantina altına alındılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise son dakika açıklamasında Ankara'da 3, Konya'da ise 2 öğrenci yurdunun boşaltılarak umreciler için karantina alanı yapıldığını duyurdu. İŞte son gelişmeler...
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Koronavirüslü sayısı 6'ya çıktı
Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 5 bin 300 umreciye uyarı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşı uyardı. Erbaş, umreden dönen 5 bin 300 kişinin hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.
Bu bir kul hakkıdır
Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.