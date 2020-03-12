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Son dakika Türkiye'deki ilk koronavirüslü hasta böyle tedavi ediliyor

Türkiye'de tespit edilen tek koronavirüslü hastanın hangi şehirde ve hangi hastanede olduğu açıklanmazken, o hastaya uygulanan tedavi şekli açıklandı. Bakın koronavirüslü hasta nasıl tedavi ediliyor?

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Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgını hızla yayılırken, Türkiye'de ise henüz tek vaka var. Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, hastanın tedavisine başladı. Yurt dışıyla teması olduğu ve erkek olduğu dışında hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmayan hastanın genel durumun iyi olduğunu belirten bakanlık kaynakları, uygulanan tedaviyi şöyle anlattı:

“Protokolleri hastanın klinik durumuna göre detaylandırdık. Ağır mı, hafif mi diye bir algoritma hazırladık. Farklı hastalıklar için kullanılan ilaçların, bir arada kullanılması anlamına gelen hibrit tedavi buna göre uygulanıyor. Durumu iyi olan, altta yatan başka bir hastalık yoksa semptomatik tedavi uygulanıyor. Ateş düşürücü, rahatlatıcı tedavi...”

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da vakayla ilgili şu bilgiyi verdi: “Bu vaka yurt dışından virüs alarak geldi ve kendisi riskli olabileceğini bildiği için, çok az kişiyle temas edip, çok fazla dışarıya çıkmayan birisi. O bakımdan şansımız var. Erken dönemde yakalandı bu vaka, ateş ve öksürüğü olduğu dönemde yakalandı.”

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