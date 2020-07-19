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Son dakika! Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle İran ve Afganistana uçuşları durdurdu

Türkiye koronavirüs salgınında adeta ikinci dalgayı yaşayan İran ve Afganistan'a uçuşları durdurdu. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alındı" denildi.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şubat ayından beri askıda olan ve geçtiğimiz günlerde yeniden başlayan İran-Türkiye uçak seferleri, yeniden durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı, bugün Türkiye'den İran ve Afganistan'a uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından  askıya alınmıştır" denildi.

İran'dan da açıklama geldi

İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın isteği üzerine alındığını bildirdi.

Kararın, gece saat 00:00 itibariyle yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı.

Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran’da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.

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