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Son dakika! Sputnik V'nin Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı

Reuters'ın haberine göre, Viscoran İlaç ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, corona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek için anlaştı.

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Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada 'Türk Viscoran ilaç firması ile Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek için el sıkıştık' denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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