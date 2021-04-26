Son dakika! Sputnik V'nin Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı
Reuters'ın haberine göre, Viscoran İlaç ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, corona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek için anlaştı.Abone ol
Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları belirtildi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada 'Türk Viscoran ilaç firması ile Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek için el sıkıştık' denildi.
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