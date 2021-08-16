Son dakika Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinden son dakika kahreden haber geldi. Teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda 3 askerimiz şehit oldu.

Abone ol

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber geldi. Teröristlerce bölgeye yerleştirilen EYP patladı, 3 askerimiz şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı, hain pusuda 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

Yaralıların tedavileri derhal başladı

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Şehitlerden birinin kimliği belli oldu

Güvenlik Uzmanı Ağar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit askerlerden birinin kimliğini açıkladı. Ağar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Irak’ın kuzeyi Pençe harekat alanında kalleş bir EYP’nin patlaması sonucu silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk şehit düştü. Ruhu şad olsun. Yaralanan bütün arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Şehidin annesi yürekleri dağladı

5 ay önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan şehit Muhammed Öztürk'ün naaşı, havayolu ile Kastamonu’ya getirildi. Şehit annesinin tabuta sarılarak, “Gönderdiğim çamaşırları daha giymedim oğlum” sözleri yürekleri dağladı.