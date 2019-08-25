Son dakika Pençe-3'ten gelen üç şehit haberi yürekleri dağladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.' denildi.

TSK'nın Pençe-3 adını verdiği operasyondan son dakika acı bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 3 şehidimizin olduğu açıklandı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleere yer verildi;

"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."