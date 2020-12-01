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Son dakika ÖSYM duyurusu: ALES, YÖKDİL ve 6 sınav daha ertelendi

ÖSYM'den son dakika korona nedeniyle çok sayıda sınavın ertelendiğine dair duyuru geldi. Buna göre; 2020 Yılı Sınav Takviminde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendi.

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Son dakika haberine göre; ALES, YÖKDİL ve 6 sınav daha ertelendi. Açıklamayı ÖSYM yaptı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twiiter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. 

"Değerli Adaylarımız,

Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır"

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