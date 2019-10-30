Son dakika Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti

AK Parti içinde eleştirileri ile ön plana çıkan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan son dakika istifa haberi geldi. Yeneroğlu istifa haberini sosyal medyadan açıkladı ve istifa kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla aldığını duyurdu.

Muhalif açıklamaları ve sosyal medyadan yaptığı eleştirilerle bilinen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti. Yeneroğlu, son dönemde partisinin politikalarına karşı birçok eleştiride bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararları da eleştirmekten çekinmeyen Yeneroğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yeneroğlu istifa haberini sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı canlı yayınla duyurdu. Yeneroğlu düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

Siyasete 2015’te Sayın Cumhurbaşkanımın davetiyle girdim

“Siyasete 2015’te Sayın Cumhurbaşkanımın davetiyle girdim. Özellikle insan haklarına alanında mücadele etmiş birisiyim. İnsanların hakkını korumak, özellikle ülkemde Hıristiyan, Yahudilik düşmanlığı yapılıyorsa mücadele verdim. Terörle mücadele çerçevesinde güvenlik güçlerinin ölçüyü aştığı dönemde ciddi tartışmalar yaşandı. Fırsatçı yaklaşımlarla karşı karşıya kaldığımı herkes bilir. Gezi Parkı süreci, FETÖ gibi konularda çok zorlandığımız konuyu biliyorsunuz.

Rahatsızlıklarım karşılık bulmadığı için MYK toplantımıza katılmadım

Sayın Cumhurbaşkanımız MYK üyeliğine beni layık gördü. MYK üyeliğine seçildim. Türkiye’nin önünde olan, itibarını zedeleyen noktalarda kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MYK toplantımıza artık rahatsızlıklarımın karşılık bulmadığı için katılmadım.

Sayın Cumhurbaşkanımız istifa etmem gerektiğini belirtti

AK Parti’nin tekrar çoğulcu, katılımcı olması gerektiğini belirttim. Genel sekreterimiz bu görüşlerimi bildiklerini, bu çerçevede MYK toplantısında da konuşulduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın istifa etmem gerektiğini belirttiğini iletti. Ben de kendilerine istifa edeceğimi belirttim. Bu benim için kolay olmadı.”

Yeneroğlu kimdir?

1975 yılında Bayburt'ta doğdu. 1976'da ailesiyle birlikte Almanya'nın Köln şehrine yerleşti. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden denkliğini aldı. 1987 yılından bu yana, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti.

2015 seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi

IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Ayrıca 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 itibarıyla TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyesidir. Çok iyi düzeyde Almanca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.