Son dakika motorine bir büyük indirim daha geliyor! Dün de 21 kuruş gelmişti

Araç sahiplerine akaryakıtta son dakika güzel bir haber geldi. Motorine dün gelen 21 kuruşluk indirimin ardından 17 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. İndirimin bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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Son dakika haberine göre; motorinin fiyatına dün itibariyle gelen 21 kuruşluk indirimin ardından bir büyük indirim daha geliyor. Piyasa uzmanlarından alınan bilgiye göre bu gece motorinin pompa fiyatlarında 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.

Motorin fiyatlarında dün itibariyle geçerli olan 21 kuruşluk indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısında pompaya yansımak üzere 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.

Ton fiyatındaki düşüşlerden kaynaklı

Peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin ufukta olduğunu belirtiyor.