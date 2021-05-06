Son dakika! İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü

İSTANBUL Zeytinburnu’nda 5 katlı bir bina çöktü. Dün akşam boşaltıldığı öğrenilen binanın çökmesinin ardından park halindeki çok sayıda araç göçük altında kaldı.

Abone ol

Dün akşam gelen sesler üzerine boşaltıldığı öğrenilen bina, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından ortalığı toz bulutu kapladı. Binanın yıkılmasından kısa sürece binaya giren bir kişi, içeride bulunan eşyalarını aldıktan sonra dışarı çıktı. Şahsın dışarı çıkmasının ardından bina da yıkıldı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'nda yıkılan 5 katlı binan ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, saat 10.30’da Zeytinburnu'nda Sümer Mahallesi'nde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana geldiği ifade edilerek, "Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır" denildi.