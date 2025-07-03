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Son dakika! Haziran ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emekli zammı kesinleşti

Son dakika! Haziran ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emekli zammı kesinleşti

Milyonların beklediği enflasyon rakamları belli oldu. Haziran ayında enflasyon düşük çıktı. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.Veriler milyonların maaşı için kritik öneme sahip.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,45 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 43,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,34 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu.

Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Temmuzda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

Son dakika! Haziran ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emekli zammı kesinleşti - Resim: 0

Son dakika! Haziran ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emekli zammı kesinleşti - Resim: 1

NE BEKLENİYORDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 1,53 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği hesaplanmıştı.

ZAM ORANLARI KESİNLEŞTİ

Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.

Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06. oldu.

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